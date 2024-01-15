Верховной суд Дагестана вынес приговор бывшему руководителю дербентского пассажирского автотранспортного предприятия в виде четырех лет лишения свободы за заключение невыгодных договоров аренды транспортных средств, сообщает ТАСС.

Обвиняемый, осужденный за ущерб в размере более 14 млн рублей, ранее получил условный срок в 2023 году, но апелляционная инстанция заменила его на реальное лишение свободы в общеустановленной колонии.

Дело связано с незаконным уполномочиванием подчиненного на заключение договоров без необходимого согласия совета директоров и акционеров, что привело к убыточным условиям аренды и значительному материальному ущербу предприятию.