Московский городской суд будет рассматривать жалобу на арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Это произойдет 8 мая.
Напомним, что Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.
РИА Новости пишут, что замминистра с женой за период его работы в Минобороны РФ купили жилой дом площадью свыше полутора тысяч квадратных метров и раритетный советский легковой автомобиль ЗиС.
Самый дорогостоящий объект недвижимости Иванва сейчас находится под арестом по подозрению во взятке. Это потенциальное загородное поместье семьи в Панкратове, на берегу Волги. Его стоимость оценивается примерно в два миллиарда рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Quince Media (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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