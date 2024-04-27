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Суд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны РФ Иванова
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:07

Суд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны РФ Иванова

Московский городской суд будет рассматривать жалобу на арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Это произойдет 8 мая.

Напомним, что Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.

РИА Новости пишут, что замминистра с женой за период его работы в Минобороны РФ купили жилой дом площадью свыше полутора тысяч квадратных метров и раритетный советский легковой автомобиль ЗиС.

Самый дорогостоящий объект недвижимости Иванва сейчас находится под арестом по подозрению во взятке. Это потенциальное загородное поместье семьи в Панкратове, на берегу Волги. Его стоимость оценивается примерно в два миллиарда рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Quince Media (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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