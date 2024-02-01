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Суд в Гааге отказался признать Россию
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:33

Суд в Гааге отказался признать Россию "государством-агрессором"

Суд ООН отказал Украине в иске против России за якобы имевшую место дискриминацию крымских татар и украинцев, а также финансирование терроризма. Международный суд встал на сторону Москвы несмотря на огромное на него давление.

Украина не смогла доказать несоблюдение Россией двух конвенций в Донбассе и Крыму, в результате большинство претензий по иску Украины к России суд отклонил.

"Сегодня Международный суд отклонил практически все претензии Украины к России о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). Это было сделано несмотря на колоссальное политическое давление на суд", — указала зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

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