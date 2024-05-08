В Министерстве обороны РФ привели информацию, что украинские националисты потеряли 1050 человек. Ко всему прочему, ВСУ лишились достаточно большого количества вооружения, большая часть из которого поставлена Западом.

В районе южного направления потери украинской армии составили 355 человек, а среди боевых машин: гаубица М777 американского производства, САУ Krab польского производства, гаубица Д-30.

На восточном направлении украинские солдаты потеряли 170 человек.

На центральном направлении были ликвидированы 415 украинских националистов и танк серии Leopard немецкого производства.

В конечном итоге, успехи достигнуты и на западном фронте, где подвергли уничтожению до 55 украинских боевиков и пару гаубиц Д-30.

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