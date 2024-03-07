В российских вузах введут новый учебный курс "История религий России"

В 28 российских университетах проводят апробацию новой учебной дисциплины "История религий России". Данный предмет внедряют в учебную программу в вузы по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Содержание дисциплины и ее наполнение будет разрабатываться двумя крупнейшими вузами Москвы: МГУ и РГСУ (Российский государственный социальный университет).

Предмет расскажет студентам о том, как зарождались и развевались религиозные традиции на территории российского государства. Этот курс будет дополнять российскую политику в области традиционных ценностей, а также постепенно внедряться во все вузы России.