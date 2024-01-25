Организация «СберСтрахование жизни» опубликовало результаты собственного исследования, в котором специалисты узнали, какая зарплата устраивает молодежь. По сравнению с прошлым годом запросы выросли достаточно существенно. Если в 2023 году студенты претендовали на зарплату в 80,7 тысяч рублей, то теперь им требуется не меньше 100.
Студенты также отметили, что свой возраст финансовой независимости они видят на уровне 21 года. В качестве способа достичь такой планки они выразили уверенность во вкладах и накопительных счетах, которые помогут достичь желаемой цели. Рассматривается и открытие собственного бизнеса - такой хотят создать 34% из опрошенных.
Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10
У экспертов двоякое отношение к подобному решению: журналисты считают, что штурмовики просто будут сбиты и не принесут практической пользы.
Израиль обстрелял убежище ООН, погибло 9 человек
ЦИХАЛ обстрелял убежище ООН в Секторе Газа. Официальные лица ООН утверждают, что здание было чётко обозначено, но Израиль отрицает ответственность. Погибло 9 человек, пострадало 75
Россияне стали брать больше кредитов
Растет число людей, выплачивающих три и более кредитов.
Крошечные квартиры в Москве взлетели в цене
Риэлторы пытаются объяснить такое повышение особенным спросом на жилье.