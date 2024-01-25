Организация «СберСтрахование жизни» опубликовало результаты собственного исследования, в котором специалисты узнали, какая зарплата устраивает молодежь. По сравнению с прошлым годом запросы выросли достаточно существенно. Если в 2023 году студенты претендовали на зарплату в 80,7 тысяч рублей, то теперь им требуется не меньше 100.

Студенты также отметили, что свой возраст финансовой независимости они видят на уровне 21 года. В качестве способа достичь такой планки они выразили уверенность во вкладах и накопительных счетах, которые помогут достичь желаемой цели. Рассматривается и открытие собственного бизнеса - такой хотят создать 34% из опрошенных.