В МГППУ разработали VR-программы для снижения тревожности у студентов

Тесты с участием 107 студентов подтвердили эффективность данных VR-программ. Программы, базирующиеся на VR-технологиях, используются для расслабления и уменьшения тревожности через видеоряд, музыку и озвученный цифровой аватар.
Эксперимент выявил уменьшение уровня тревожности у всех участников, включая тех, у кого изначально был низкий уровень. Влияние программы также положительно отмечено на респондентах с депрессией: улучшение внимательности, анализа информации и качества визуального обучения.
Эти результаты подчеркивают потенциальную эффективность VR-технологий в работе с различными психическими расстройствами, что может расширить их применение в диагностике и терапии, сообщает ТАСС.
Китайские ученые обнаружили, какое воздействие на организм оказывает чай
Ученые из Китая выяснили, что употребление трех чашек чая в день может оказать омолаживающее действие на организм, снижая биологический возраст. Исследование, проведенное с участием почти 14 тысяч человек, показало, что вещества в составе чая помогают бороться с преждевременным старением.
Офтальмологи из Великобритании предупреждают об опасности популярной техники макияжа глаз
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Врач Раджан сообщает, что замороженные фрукты и овощи в зимний период питательнее
Врач Каран Раджан подчеркнул, что замороженные фрукты и овощи в зимний период являются более питательными и полезными, чем свежие продукты на прилавках.
Диетолог Денисова предостерегает от полного отказа от жирной пищи
Диетолог Наталья Денисова, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, предостерегает от полного отказа от жирной пищи, подчеркивая возможные проблемы, связанные с экстремальными методами похудения.