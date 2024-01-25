В МГППУ разработали VR-программы для снижения тревожности у студентов

Тесты с участием 107 студентов подтвердили эффективность данных VR-программ. Программы, базирующиеся на VR-технологиях, используются для расслабления и уменьшения тревожности через видеоряд, музыку и озвученный цифровой аватар.

Эксперимент выявил уменьшение уровня тревожности у всех участников, включая тех, у кого изначально был низкий уровень. Влияние программы также положительно отмечено на респондентах с депрессией: улучшение внимательности, анализа информации и качества визуального обучения.

Эти результаты подчеркивают потенциальную эффективность VR-технологий в работе с различными психическими расстройствами, что может расширить их применение в диагностике и терапии, сообщает ТАСС.