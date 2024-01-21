Российские студенты разработали устройство для отслеживания потерянных предметов

Российские студенты успешно разработали устройство для отслеживания потерянных предметов, представляющее собой GPS-наклейку с трекером отслеживания.

Приложение к устройству позволяет пользователю видеть потерянные вещи на карте мобильного приложения и активировать звуковой сигнал. Это новшество также может использоваться для наблюдения за детьми и пожилыми людьми, сообщает Газета.Ру.