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Российские студенты разработали устройство для отслеживания потерянных предметов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:38

Российские студенты разработали устройство для отслеживания потерянных предметов

Российские студенты успешно разработали устройство для отслеживания потерянных предметов, представляющее собой GPS-наклейку с трекером отслеживания.

Приложение к устройству позволяет пользователю видеть потерянные вещи на карте мобильного приложения и активировать звуковой сигнал. Это новшество также может использоваться для наблюдения за детьми и пожилыми людьми, сообщает Газета.Ру.

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