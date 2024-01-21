Российские студенты разработали устройство для отслеживания потерянных предметов

Российские студенты успешно разработали устройство для отслеживания потерянных предметов, представляющее собой GPS-наклейку с трекером отслеживания.
Приложение к устройству позволяет пользователю видеть потерянные вещи на карте мобильного приложения и активировать звуковой сигнал. Это новшество также может использоваться для наблюдения за детьми и пожилыми людьми, сообщает Газета.Ру.
В Британии разочаровались после высказываний Нетаньяху по палестинскому вопросу
Великобритания выражает несогласие с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно нежелательности учреждения независимого государства для Палестины.
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушная тревога была объявлена в областях Украины: Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, в соответствии с данными официального ресурса для оповещения населения.
Кардиолог Франклин: уборка снега может быть опасной для сердца
Директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы имени Уильяма Бомонта в штате Мичиган, врач Барри Франклин, предупреждает, что уборка снега может стать причиной сердечных приступов.
Врач Королева поделилась важной информацией о витамине D, необходимом для организма
Врач-кардиолог Мария Королева выделила жирные сорта рыбы, такие как лосось, сельдь и сардины, как популярный источник этого витамина. Тема дефицита витамина D становится особенно актуальной в осенне-зимний период, сказываясь на настроении, состоянии кожи, волосах и костной системе.