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Ученые в Якутске проводят исследование, направленное на изучение влияния холода на иностранных студентов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:48

Ученые в Якутске проводят исследование, направленное на изучение влияния холода на иностранных студентов

Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске проводят исследование, направленное на изучение влияния экстремально низких температур на состояние здоровья иностранных студентов из Египта, Китая, Пакистана и Афганистана. Исследование включает представителей Медицинского института, охватывает острую фазу адаптации студентов в течение первых 1-2 месяцев пребывания в Якутии, а затем предполагает мониторинг их состояния здоровья в более длительной перспективе.

Завкафедрой нормальной и патологической физиологии Медицинского института, доктор медицинских наук Наталья Борисова, подчеркнула, что адаптивные реакции студентов включают биологическую и социальную адаптацию. Исследование направлено на выявление первых признаков срыва адаптации и определение условий, при которых такие срывы могут происходить. Однако, при условии здоровья организма изначально, переезд в холодные климатические условия не должен представлять прямой угрозы для жизни, сообщает ТАСС.

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