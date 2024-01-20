Ученые в Якутске проводят исследование, направленное на изучение влияния холода на иностранных студентов

Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске проводят исследование, направленное на изучение влияния экстремально низких температур на состояние здоровья иностранных студентов из Египта, Китая, Пакистана и Афганистана. Исследование включает представителей Медицинского института, охватывает острую фазу адаптации студентов в течение первых 1-2 месяцев пребывания в Якутии, а затем предполагает мониторинг их состояния здоровья в более длительной перспективе.

Завкафедрой нормальной и патологической физиологии Медицинского института, доктор медицинских наук Наталья Борисова, подчеркнула, что адаптивные реакции студентов включают биологическую и социальную адаптацию. Исследование направлено на выявление первых признаков срыва адаптации и определение условий, при которых такие срывы могут происходить. Однако, при условии здоровья организма изначально, переезд в холодные климатические условия не должен представлять прямой угрозы для жизни, сообщает ТАСС.