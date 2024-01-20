Ученые в Якутске проводят исследование, направленное на изучение влияния холода на иностранных студентов

Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске проводят исследование, направленное на изучение влияния экстремально низких температур на состояние здоровья иностранных студентов из Египта, Китая, Пакистана и Афганистана. Исследование включает представителей Медицинского института, охватывает острую фазу адаптации студентов в течение первых 1-2 месяцев пребывания в Якутии, а затем предполагает мониторинг их состояния здоровья в более длительной перспективе.
Завкафедрой нормальной и патологической физиологии Медицинского института, доктор медицинских наук Наталья Борисова, подчеркнула, что адаптивные реакции студентов включают биологическую и социальную адаптацию. Исследование направлено на выявление первых признаков срыва адаптации и определение условий, при которых такие срывы могут происходить. Однако, при условии здоровья организма изначально, переезд в холодные климатические условия не должен представлять прямой угрозы для жизни, сообщает ТАСС.
Ученые выявили связь между употреблением сока и риском ожирения у детей
Исследование, проведенное учеными из Университета Торонто и опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, выявило связь между употреблением фруктовых соков и ожирением у детей. Авторы работы проанализировали более 40 исследований, охвативших более 45 тысяч детей и 260 тысяч взрослых в различных регионах мира.
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Он отметил, что почти 2 миллиона палестинцев стали беженцами, половина из которых — дети.
Китайские ученые достигли прорыва в области лечения анемии с использованием искусственного интеллекта
Специальная платформа Chemistry42, объединяющая более 40 моделей ИИ, обнаружила новый ингибитор пролилгидроксилазы (PHD), воздействующий на процессы выработки эритроцитов. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry (JMC), подчеркивает потенциальную эффективность средства в борьбе с анемией при хронической болезни почек.
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