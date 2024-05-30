Бывшего абитуриента МГУ Сергея Гулько, которому предписали покинуть территорию Российской Федерации после ареста за попытки собирать средства для ВСУ и размещение в Интернете информации националистического содержания, не допустили в Грузию. Сообщает об этом агентство РИА Новости.



После того как Гулько получил обязательство покинуть Россию, его поместили в специальный центр для временного содержания иностранных граждан. Через неделю молодой человек купил билет на Грузию, однако на границе ему было отказано во въезде без объяснения причин, оговорив лишь, что сначала хотели депортировать обратно в Россию, но позднее разрешили ему приобрести другой билет.



На данный момент Гулько находится за пределами страны, однако его местонахождение неизвестно. Он выразил намерение продолжить обучение и получить медицинский диплом в новой локации.



Студент МГУ Сергей Гулько, родом из Одессы, гражданин Украины, который проживал в студенческом общежитии университета на Ломоносовском проспекте, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, публиковал соответствующую информацию в социальных сетях и пытался собирать средства для Вооруженных сил республики.



Суд четыре раза назначил ему административное заключение — за публикации в социальных сетях и отказ предъявить паспорт при проверке полицейскому. В результате его исключили из учебного заведения.