Российский студент представил инновационный двигатель внутреннего сгорания

Российский студент Макар Климов, обучающийся в Российском Технологическом Университете (РТУ) МИРЭА, представил инновационный двигатель внутреннего сгорания, лишенный аналогов в мировой индустрии. Разработка отличается отсутствием газораспределительного механизма, с камерой сгорания за пределами рабочей области, что обеспечивает детонацию вместо обычного горения. Этот подход повышает эффективность, достигая внушительных 300 атмосфер на выходе.

Силовые установки на основе этой технологии обладают высокой автономностью, экономичностью и легкостью при компактных размерах (200×200×200 мм, 7 кг). Двигатель генерирует впечатляющую мощность: 35 л. с., 300 НхМ крутящего момента и 7,7 кВт энергии.

Этот технологический прорыв открывает перспективы для использования двигателей внутреннего сгорания в различных областях, обещая повышенную эффективность, снижение расхода топлива и компактные размеры. Университет выделил потенциал разработки Макара Климова в изменении отрасли и установлении новых стандартов в области двигательных технологий, сообщает Planet Today.