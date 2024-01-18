Студент из Петербурга разработал инновационную ловушку для беспилотников

Максим Созинов, студент 5-го курса университета "Военмех" имени Д. Ф. Устинова, разработал инновационную ловушку для беспилотников, предназначенную как для военных, так и гражданских целей. Это компактное устройство безопасно приземляет беспилотники с использованием сети, запускаемой под давлением сжатого газа из специального контейнера на беспилотнике-носителе.
Устройство успешно прошло первые испытания и получило одобрение экспертов и заинтересованных организаций. Особенность ловушки заключается в использовании эффективной сети, оснащенной грузиками весом 50 граммов, которая опутывает роторы беспилотника, лишая его управления.
Максим планирует совершенствовать свое изобретение, добавляя функции, такие как дистанционное управление сетью и интеграцию с другими системами безопасности. Ловушка может быть использована как с воздуха, так и с земли, обеспечивая безопасное приземление беспилотников без их разрушения или вызывания взрывов, сообщает Involta.
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