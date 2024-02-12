По итогам второго тура президенстких выборов в Финляндии, прошедшего в минувшее воскресенье, победил Александр Стубб, который получил 51,6% голосов избирателей. Он шел на выборы от правоцентристской партии "Национальная коалиция".

Его конкурент — Пекка Хаависто — набрал чуть меньше, 48,4%, передаёт "РИА Новости". Конкурент Стубба уже признал свое поражение. Участки для избирателей закрылись в 21.00 по мск. Подсчитано 100% бюллетеней.

Сообщается, что в прошлом Стубб занимал должность главы МИД и премьер-министра Финляндии. Однако политикой он с 2020 года он не занимался.

Член партии "Зеленый союз" Пекка Хаависто уже пробовался кандидатом в президенты два раза — в 2012 и 2018 годах, но уступил тогда нынешнему главе государства.

Официальные результаты будут объявлены не позже 15 февраля, а инаугурация главы Финляндии состоится 1 марта. Срок президента в Финляндии — шесть лет.