По итогам второго тура президенстких выборов в Финляндии, прошедшего в минувшее воскресенье, победил Александр Стубб, который получил 51,6% голосов избирателей. Он шел на выборы от правоцентристской партии "Национальная коалиция".
Его конкурент — Пекка Хаависто — набрал чуть меньше, 48,4%, передаёт "РИА Новости". Конкурент Стубба уже признал свое поражение. Участки для избирателей закрылись в 21.00 по мск. Подсчитано 100% бюллетеней.
Сообщается, что в прошлом Стубб занимал должность главы МИД и премьер-министра Финляндии. Однако политикой он с 2020 года он не занимался.
Член партии "Зеленый союз" Пекка Хаависто уже пробовался кандидатом в президенты два раза — в 2012 и 2018 годах, но уступил тогда нынешнему главе государства.
Официальные результаты будут объявлены не позже 15 февраля, а инаугурация главы Финляндии состоится 1 марта. Срок президента в Финляндии — шесть лет.
Фермеры Польши опустошают украинские фуры
Протест фермеров Польши на границе с Украиной перерос в акции прямого действия.
Сотня погибших — результат удара Израиля по Рафаху
Беженцы в мечетях стали главной мишенью для ударов авиации Израиля.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.