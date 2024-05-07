Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль отметил хорошую физическую форму президента России Владимира Путина.
Они встретились после инаугурации Путина.
"Вы в прекрасной физической форме, вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без отдышки", — сказал доктор Путину.
Кстати, церемония инаугурации прошла 7 мая в Кремле. Ее транслировали по всему миру.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0 License).
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