Судебный переводчик не согласилась участвовать в процессе по делу россиянина Игоря Чуркина. Рассматривался вопрос по его экстрадиции из Аргентины на Украину. Дело в том, что переводчик по национальности украинка.

"Примечательно, что судебный переводчик отказалась. Она даже не пыталась скрыть свое недовольство", — приводит РИА Новости слова адвоката Чуркина Кристиана Рубилара.

Он добавил, что до нее три переводчика сначала согласились работать с россиянином, затем отказались. Им было необходимо переводить статьи в украинской и российской прессе по ситуации с Игорем Чуркиным.



Адвокат россиянина обеспокоен тем, что если в Аргентине Чуркин не может защищаться, то на Украине ситуация будет еще хуже.

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