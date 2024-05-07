Судебный переводчик не согласилась участвовать в процессе по делу россиянина Игоря Чуркина. Рассматривался вопрос по его экстрадиции из Аргентины на Украину. Дело в том, что переводчик по национальности украинка.
"Примечательно, что судебный переводчик отказалась. Она даже не пыталась скрыть свое недовольство", — приводит РИА Новости слова адвоката Чуркина Кристиана Рубилара.
Он добавил, что до нее три переводчика сначала согласились работать с россиянином, затем отказались. Им было необходимо переводить статьи в украинской и российской прессе по ситуации с Игорем Чуркиным.
Адвокат россиянина обеспокоен тем, что если в Аргентине Чуркин не может защищаться, то на Украине ситуация будет еще хуже.
Фото: commons. wikimedia.org/Quince Media (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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