Водители грузовиков, которые осуществляют муждународные перевозки из Украины, начали сбегать. Они оставляют машины после пересечения границы и убегают в Европу.
Перевозчики уже столкнулись с такой проблемой. Иногда водители после пересечения границы бросают машины прямо с грузом на стоянке, выключают мобильные устройства и пропадают. Но пока таких случаев мало, так как водители все же ответственны за сохранность того, что они перевозят.
"Чаще грузовики оставляют после разгрузки: ставят на стоянку, сбрасывают местоположение и сбегают", — пишет издание "Страна" в Telegram, ссылаясь на представителя транспортной компании.
По его мнению, в настоящее время мужчины специально получают водительские права той категории, которая нужна, чтобы устроиться водителем. Затем они сбегают в Европу.
Фото: flickr. com/111 Emergency (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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