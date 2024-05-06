Водители грузовиков, которые осуществляют муждународные перевозки из Украины, начали сбегать. Они оставляют машины после пересечения границы и убегают в Европу.

Перевозчики уже столкнулись с такой проблемой. Иногда водители после пересечения границы бросают машины прямо с грузом на стоянке, выключают мобильные устройства и пропадают. Но пока таких случаев мало, так как водители все же ответственны за сохранность того, что они перевозят.

"Чаще грузовики оставляют после разгрузки: ставят на стоянку, сбрасывают местоположение и сбегают", — пишет издание "Страна" в Telegram, ссылаясь на представителя транспортной компании.

По его мнению, в настоящее время мужчины специально получают водительские права той категории, которая нужна, чтобы устроиться водителем. Затем они сбегают в Европу.

Фото: flickr. com/111 Emergency (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).