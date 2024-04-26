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Журналиста Forbes Мингазова обвиняют в распространении фейков о ВС РФ
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:54

Журналиста Forbes Мингазова обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

Журналист Forbes Сергей Мингазов задержан по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом рассказал его адвокат Константин Бубон в соцсети.

Как пишет "Газета.ru" задержали Мингазова из-за репоста публикации в его личном Telegram-канале. Адвокат уточнил, что в настоящее время журналист в изоляторе временного содержания в Хабаровске.

Ранее суд выписал штраф блогеру Анастасии Ивлеевой. Ее обязали выплатить 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Анастасия же виновной себя не считает.

Фото: dnak, flickr.com ( Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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