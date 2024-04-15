По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснено, что около 19% россиян регулярно испытывают стресс, а 90% сталкиваются с ним с разной периодичностью. Этот показатель остается стабильным на протяжении последних пяти лет, хотя немного уступает показателям десятилетней давности.
Уровень стресса среди мужчин и женщин практически одинаков, а также среди молодежи 18-24 лет и представителей старшего поколения 60+. Однако жители мегаполисов чаще сталкиваются с этим явлением, чем жители сельской местности.
Большинство россиян испытывают ситуативный стресс, причины которого могут быть разнообразны. Для борьбы со стрессом используются как психологические, так и физические методы, такие как физическая активность, общение с близкими, а также прием успокоительных препаратов.
Опрос был проведен 6 апреля 2024 года среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет по телефону с использованием стратифицированной случайной выборки. Предельная погрешность составляет не более 2,5% с вероятностью 95%, сообщает ТАСС.
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