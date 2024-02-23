Ученые из США обнаружили связь между хроническим стрессом и раком

Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) провели исследование, которое выявило связь между хроническим стрессом и развитием рака. Опубликованные результаты в журнале Cancer Cell показывают, что стресс стимулирует образование липких паутинообразных структур клетками крови, называемыми нейтрофилами. Эти структуры делают ткани более восприимчивыми к метастазированию рака.
Исследователи провели эксперименты на лабораторных мышах с раком груди, подвергнутых специальным условиям для имитации хронического стресса. Анализ крови показал, что под воздействием стресса нейтрофилы начали образовывать липкие структуры, что способствовало перемещению раковых клеток в другие ткани, например, в легкие.
Обнаружено, что эти паутинообразные структуры, известные как сетки или внеклеточные ловушки нейтрофилов, которые обычно используются для защиты организма от инфекций, в случае рака создают благоприятную среду для метастазирования.
Ученые предполагают, что разработка препаратов, нацеленных на разрушение этих ловушек, может повысить эффективность терапии рака, особенно в случае, когда метастазы еще не начали формироваться, сообщает Газета.Ру.
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