Врачи подчеркнули, что нервные клетки могут восстанавливаться, но с различной скоростью

Простые нервные клетки быстро восстанавливаются, в то время как сложные нейроны требуют длительного времени и отрастания множества нервных отростков. Это объясняет долгий процесс восстановления после инсульта.
Несмотря на возможность реорганизации центральной нервной системы при необратимом повреждении, стресс оказывает негативное влияние на организм. Гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, выделяются при тревожных состояниях, что может привести к ускоренной работе сердца и нарушениям в иммунной системе и ЖКТ.
Важно отметить, что стресс также существенно влияет на характер человека. Под воздействием стресса люди становятся раздражительными и импульсивными, даже те, кто обычно спокоен. Тревога может вызвать проявление агрессии и принятие поспешных решений, сообщает МИР24.
На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780
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