Психолог Иваненко подчеркивает, что хронический стресс может оказать сильное отрицательное воздействие на организм человека

Психолог Кристина Иваненко отмечает, что стресс, хоть и является естественной реакцией на опасность, становится проблемой, когда он становится постоянным явлением в жизни.

Иваненко объясняет, что при стрессе организм мобилизуется: надпочечники увеличивают выброс адреналина, активируются гипоталамус и синтез гормонов. Это помогает человеку справиться с неприятной ситуацией, возвращаясь к обычной жизни. Однако, если стресс становится хроническим, это приводит к износу организма.

Психолог предупреждает, что хронический стресс может вызвать депрессию, снижение эмоционального фона и даже суицидальные мысли. Кроме того, это может сказаться на физическом здоровье, включая расстройства пищевого поведения и различные заболевания, такие как проблемы с сердцем.

Для борьбы со стрессом Иваненко рекомендует физическую активность, дыхательные техники, медитацию и физический контакт с близкими. Эти методы могут помочь справиться с последствиями стресса, предотвращая отрицательные воздействия на психическое и физическое благополучие, сообщает МедЗдрав.Инфо.