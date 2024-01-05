Психолог Иваненко подчеркивает, что хронический стресс может оказать сильное отрицательное воздействие на организм человека

Психолог Кристина Иваненко отмечает, что стресс, хоть и является естественной реакцией на опасность, становится проблемой, когда он становится постоянным явлением в жизни.
Иваненко объясняет, что при стрессе организм мобилизуется: надпочечники увеличивают выброс адреналина, активируются гипоталамус и синтез гормонов. Это помогает человеку справиться с неприятной ситуацией, возвращаясь к обычной жизни. Однако, если стресс становится хроническим, это приводит к износу организма.
Психолог предупреждает, что хронический стресс может вызвать депрессию, снижение эмоционального фона и даже суицидальные мысли. Кроме того, это может сказаться на физическом здоровье, включая расстройства пищевого поведения и различные заболевания, такие как проблемы с сердцем.
Для борьбы со стрессом Иваненко рекомендует физическую активность, дыхательные техники, медитацию и физический контакт с близкими. Эти методы могут помочь справиться с последствиями стресса, предотвращая отрицательные воздействия на психическое и физическое благополучие, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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