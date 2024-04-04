Соучастник теракта 2018 года в Страсбурге получил 30 лет тюрьмы

Сообщник террориста, расстрелявшего в 2018 году прохожих рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, был приговорен к 30 годам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал France 3 со ссылкой на решение особого суда присяжных, заседание которого проходило в Париже.Таким образом, суд полностью согласился с запрошенным прокуратурой наказанием. Соответствующий вердикт был вынесен в отношении 42-летнего Одре Монджехи, которого признали виновным в соучастии в организации теракта. В частности, он помог своему знакомому Шерифу Шекатту раздобыть оружие, из которого позже тот расстрелял прохожих. Суд согласился с доводами защиты о том, что Монджехи не знал, для чего приобреталось это оружие, однако отклонил возражения насчет незнания о приверженности Шекаттта радикальному исламизму и его участии в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Помимо главного подозреваемого на скамье подсудимых оказались еще три человека. Продавец оружия Кристиан Хоффман получил пять лет тюрьмы (полгода - условно) и будет отбывать наказание под домашним арестом. Фредерик Боден, сообщивший Монджехи номер торговца оружием, был приговорен к четырем годам тюрьмы (год - условно), однако, учитывая срок, проведенный в изоляторе, он был выпущен на свободу после окончания слушаний. Его брат, также подозреваемый в соучастии в преступлении, был оправдан.Вечером 11 декабря 2018 года рядом с рождественской ярмаркой 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу, в результате которой погибли пять человек, еще 14 пострадали. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. При обыске его квартиры полицейские обнаружили видеозапись, в которой он заявил о своей приверженности идеям террористической группировки "Исламское государство". В дальнейшем эта группировка взяла на себя ответственность за нападение в Страсбурге.
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