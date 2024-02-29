Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.02.2024 : 91,8692
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.02.2024 : 99,45
Кому суп жидкий, кому жемчуг мелкий: разница между доходами россиян растет
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:03

Кому суп жидкий, кому жемчуг мелкий: разница между доходами россиян растет

Росстат подсчитал коэффициент Джини, отражающий дифференциацию по доходам. В 2023 году он составил 0,403, тогда как годом ранее цифра равнялась 0,395. Максимальное неравенство до этого было зафиксировано только в 2007 году, рассказали специалисты в докладе о социально-экономическом положении в стране.

Прошлый, 2023 год, был отмечен рекордным повышением зарплат россиян. Специалисты приводят цифру в 7,8 процента. Усредненный коэффициент вырос до 14,6 раза - эта цифра была поставлена между самыми высокими заработками и самыми низкими. Однако она все равно остается ниже по сравнению с данными за годы, начиная с 2007 и заканчивая 2021.

Мир

После медосмотра Байден сказал, что

После медосмотра Байден сказал, что "все в полном порядке"

Букет болезней, которыми страдает Джо Байден, опубликован в общем доступе. Пациент сказал про врачей: "Они считают, что я выгляжу слишком молодо".

Читать полностью
Граница Испании и Франции перекрыта протестующими фермерами

Граница Испании и Франции перекрыта протестующими фермерами

Каталонские фермеры остались недовольны результатами переговоров с чиновниками и решили продолжить акции протеста.

Читать полностью

Общество

Навязчивым коллекторам придется отвечать за свои действия финансово

Навязчивым коллекторам придется отвечать за свои действия финансово

Уже внесен необходимый законопроект с соответствующими поправками.

Читать полностью
Россияне старше 80 лет с первого марта будут получать увеличенную пенсию

Россияне старше 80 лет с первого марта будут получать увеличенную пенсию

Новая индексация произойдет первого марта.

Читать полностью

Новости