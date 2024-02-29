Росстат подсчитал коэффициент Джини, отражающий дифференциацию по доходам. В 2023 году он составил 0,403, тогда как годом ранее цифра равнялась 0,395. Максимальное неравенство до этого было зафиксировано только в 2007 году, рассказали специалисты в докладе о социально-экономическом положении в стране.

Прошлый, 2023 год, был отмечен рекордным повышением зарплат россиян. Специалисты приводят цифру в 7,8 процента. Усредненный коэффициент вырос до 14,6 раза - эта цифра была поставлена между самыми высокими заработками и самыми низкими. Однако она все равно остается ниже по сравнению с данными за годы, начиная с 2007 и заканчивая 2021.