Ученые объяснили Библейскую историю о "разделения" Красного моря

Ученые из University of Leicester предложили научное объяснение библейской истории "разделения" Красного моря, описанной в книге Исход Ветхого завета. Они представили четыре природных явления, которые могли бы объяснить это событие с научной точки зрения.

Возможные объяснения включают сильный ветер, весенние приливы, приливный резонанс и волны Россби. Каждый из этих сценариев требует специфических условий, но подчеркивается значимость научных исследований для понимания исторических и религиозных событий. Исследование опубликовано на портале JIST.