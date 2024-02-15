Эксперты сообщают, как справиться с недомоганием из-за прогнозов о магнитных бурях

Новости о предстоящих магнитных бурях часто вызывают у людей недомогание, но не всегда это связано с самими бурями, а скорее с паникой и самовнушением. Некоторые источники медиа увеличивают степень опасности этих явлений, что может привести к негативным эмоциональным реакциям, превышающим реальный ущерб от бурь. Важно помнить, что серьезные солнечные катаклизмы происходят редко, а их влияние на здоровье пока мало изучено. Люди с сердечно-сосудистыми проблемами могут испытывать некоторые негативные эффекты, но они обычно незначительны.
Эксперты рекомендуют проверять информацию о магнитных бурях в официальных источниках, таких как сайты научных лабораторий или институтов. Людям с определенными заболеваниями следует проконсультироваться с врачом и, при необходимости, ограничить свою активность в периоды возможных бурь, больше отдыхая и избегая принятия важных решений, сообщает Planet Today.
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