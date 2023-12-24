Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи северной части Дании

Тысячи ботинок, а также другие товары, оказались выброшены на пляжи северной части Дании в результате потери 46 контейнеров с судна Maersk, следовавшего из Бремерхафена в Гданьск, из-за шторма "Пиа".
Инцидент произошел 22 декабря и вызвал сумасшедшие условия на берегу, где, помимо обуви, также обнаружены медицинское оборудование и колеса для тачек. Шторм "Пиа" также оказал воздействие на Нидерланды, вызвав повышение уровня воды и закрытие штормовых барьеров второй раз в истории страны. В других регионах Европы также отмечены проблемы, включая норвежский круизный лайнер Maud и отмену рейсов British Airways из-за погодных условий, сообщает РИА Новости.
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