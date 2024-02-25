Эксперты предупреждают о возможном обмане в стоматологии

Обман в сфере стоматологии может привести к переплате за лечение зубов. Врачи могут ошибочно диагностировать и навязывать лишние процедуры, что увеличивает стоимость лечения. Хотя случаи прямого обмана редки, маркетинговые уловки, такие как неоправданно низкая цена или бесплатные услуги, используются для привлечения пациентов.
Пациентам следует быть бдительными и осмотрительными. Подозрительно низкая цена за услугу может оказаться иллюзией, так как дополнительные расходы могут увеличить общую стоимость. Бесплатные консультации и услуги также могут быть частью маркетинговой стратегии для привлечения клиентов.
Важно не паниковать и не спешить с оплатой лечения. Рекомендуется проконсультироваться у нескольких специалистов, чтобы получить второе мнение и сравнить предложения перед принятием решения о лечении, сообщает Российская Газета.
Ученые провели исследование таяния вечной мерзлоты в Арктике
Исследование, проведенное китайскими учеными из Северо-восточного университета лесного хозяйства, предупреждает о возможных выбросах радиоактивного газа радона из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.
Диетологи из Китая: ультрапереработанные продукты питания имеют негативное влияние на мышечную массу
Эксперимент, в котором участвовало более 10 200 человек в возрасте от 20 до 59 лет, выявил, что употребление продуктов, таких как чипсы, сладкая газировка, мороженое, фастфуд и конфеты, со временем приводит к уменьшению объема и массы мышц, независимо от пола и возраста.
Михаил Мурашко подчеркнул важность здорового образа жизни и рационального питания
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международной выставке-форуме "Россия" отметил, что треть всех болезней в России связана с неправильным питанием, а ожирение может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний до 30%.
Автоэксперт Цыганов выразил беспокойство по поводу недостатков китайских автомобилей в зимний период
Автоэксперт Сергей Цыганов утверждает, что китайские автомобили более склонны к поломкам при низких температурах. Он отметил, что китайские электрокары особенно подвержены риску выхода из строя из-за использования менее надежных компонентов, не предназначенных для экстремальных условий.