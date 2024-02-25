Эксперты предупреждают о возможном обмане в стоматологии

Обман в сфере стоматологии может привести к переплате за лечение зубов. Врачи могут ошибочно диагностировать и навязывать лишние процедуры, что увеличивает стоимость лечения. Хотя случаи прямого обмана редки, маркетинговые уловки, такие как неоправданно низкая цена или бесплатные услуги, используются для привлечения пациентов.

Пациентам следует быть бдительными и осмотрительными. Подозрительно низкая цена за услугу может оказаться иллюзией, так как дополнительные расходы могут увеличить общую стоимость. Бесплатные консультации и услуги также могут быть частью маркетинговой стратегии для привлечения клиентов.

Важно не паниковать и не спешить с оплатой лечения. Рекомендуется проконсультироваться у нескольких специалистов, чтобы получить второе мнение и сравнить предложения перед принятием решения о лечении, сообщает Российская Газета.