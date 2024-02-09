Три организации - банк ВТБ, "Росгосстрах" и Первый ОФД - провели анализ платежей, направленных на услуги стоматологов. Результаты показали, что за последние 12 месяцев рост составил 23 процента, что значит, россияне чаще стали пользоваться помощью дантиста.
Так как цена на такие медицинские услуги стала выше, больше россиян стали делать выбор в сторону добровольного медицинского страхования (ДМС) при лечении. За 2023 год, по данным "Росгосстраха", объем выплат был более 1,2 миллиарда рублей.
Парадокс, но спрос на сопутствующие товары снизился - стали меньше покупать зубные пасты, ополаскиватели для рта, ирригаторы и прочее. Оборот товара упал на девять процентов, однако, с учетом роста цен, траты в рублях не изменились.
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