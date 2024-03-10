Врач Лоуден предлагает методы избавления от жира на животе

Врач-эндокринолог Элизабет Лоуден подчеркивает, что низкий уровень обмена веществ является основной причиной проблемы. Симптомы этого состояния включают постоянную усталость, вялость, потерю силы и частые головные боли, а также возможное выпадение волос.

Чтобы увеличить скорость метаболизма, врач рекомендует увеличить мышечную массу и снизить энергетическую ценность рациона примерно на 250 калорий в день. Однако важно не приводить организм в состояние голода, так как это может замедлить обмен веществ. Включение в рацион повышенного, но разумного количества белков и полезных жиров также рекомендуется. Важно понимать, что изменения не происходят мгновенно, и требуется терпение для достижения результатов, сообщает МедЗдрав.Инфо.