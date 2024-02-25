Врач Янг выделила три ключевых признака синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в кишечнике

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в кишечнике представляет собой распространенную проблему, связанную с опасными процессами, включая нарушение детоксикации, вызов хронического воспаления и возможность развития кожных заболеваний.

Необъективное отношение к этой проблеме может привести к анемии из-за недостаточного усвоения питательных веществ.

Люди, страдающие от СИБР, испытывают неприятные симптомы, такие как вздутие живота, газообразование, отрыжку и горечь во рту, которые могут быть обусловлены неправильным образом жизни, таким как поздний сон и неправильное питание, сообщает МедиаПоток.