Врач Янг выделила три ключевых признака синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в кишечнике

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в кишечнике представляет собой распространенную проблему, связанную с опасными процессами, включая нарушение детоксикации, вызов хронического воспаления и возможность развития кожных заболеваний.
Необъективное отношение к этой проблеме может привести к анемии из-за недостаточного усвоения питательных веществ.
Люди, страдающие от СИБР, испытывают неприятные симптомы, такие как вздутие живота, газообразование, отрыжку и горечь во рту, которые могут быть обусловлены неправильным образом жизни, таким как поздний сон и неправильное питание, сообщает МедиаПоток.
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