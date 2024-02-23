Главный терапевт РФ Драпкина разъясняет причины и методы лечения запоров

Запоры — это распространенное заболевание, чаще всего связанное с неправильным образом жизни, однако, многие страдающие не обращаются к врачам. Оксана Драпкина выделяет несколько факторов, влияющих на кишечник, такие как недостаток клетчатки, жидкости, низкая активность, стрессы и другие.
Врач рекомендует изменить привычки питания, включая употребление клетчатки и ферментированных продуктов, увеличение употребления воды, физическую активность и правильный режим питания.
Эксперт также подчеркивает значимость регулярных прогулок, самомассажа живота и внимания к естественным позывам. Следуя этим простым рекомендациям, можно добиться значительных результатов в борьбе с запорами, сообщает Юность Сибири.
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