Врач Халиль сообщает, что после 50 лет органы брюшной полости могут переместиться в грудь

Гастроэнтеролог Милана Халиль предупреждает, что после 50 лет органы брюшной полости могут переместиться в грудь из-за грыжи пищевода, что может привести к развитию предракового состояния пищевода. Грыжа часто сопровождается изжогой и может быть невидимой под другими симптомами. Она связана с возрастными изменениями тканей и чаще встречается у людей старше 50 лет.

Грыжа часто сочетается с гастроэзофагеальным рефлюксом, проявляющимся изжогой и другими симптомами. Без лечения это состояние может привести к предраковому состоянию пищевода.

Грыжа пищевода также может проявляться внепищеводными симптомами, например, анемическим синдромом. Риск развития грыжи можно снизить правильным питанием, поддержанием нормального веса, регулярной физической активностью и предотвращением повышения внутрибрюшного давления, сообщает Газета.Ру.