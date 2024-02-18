Врач Халиль сообщает, что после 50 лет органы брюшной полости могут переместиться в грудь

Гастроэнтеролог Милана Халиль предупреждает, что после 50 лет органы брюшной полости могут переместиться в грудь из-за грыжи пищевода, что может привести к развитию предракового состояния пищевода. Грыжа часто сопровождается изжогой и может быть невидимой под другими симптомами. Она связана с возрастными изменениями тканей и чаще встречается у людей старше 50 лет.
Грыжа часто сочетается с гастроэзофагеальным рефлюксом, проявляющимся изжогой и другими симптомами. Без лечения это состояние может привести к предраковому состоянию пищевода.
Грыжа пищевода также может проявляться внепищеводными симптомами, например, анемическим синдромом. Риск развития грыжи можно снизить правильным питанием, поддержанием нормального веса, регулярной физической активностью и предотвращением повышения внутрибрюшного давления, сообщает Газета.Ру.
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