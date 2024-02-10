Ученые обнаружили в человеческом кишечнике новый класс вирусоподобных элементов

Эти элементы, называемые вироидами, представляют собой промежуточное звено между вирусами и сложными органическими молекулами. Они способны передавать инфекцию, не кодируя белки, и отличаются от обычных вирусов отсутствием фермента для саморепликации.

Подобные промежуточные вирусоподобные образования ранее наблюдались в растениях, но теперь обнаружены и в животных, включая человека. Влияние этих вироидов на здоровье человека пока неясно, но есть предположения о возможном воздействии на генетическую активность, сообщает МедиаПоток.