Ученые обнаружили в человеческом кишечнике новый класс вирусоподобных элементов

Эти элементы, называемые вироидами, представляют собой промежуточное звено между вирусами и сложными органическими молекулами. Они способны передавать инфекцию, не кодируя белки, и отличаются от обычных вирусов отсутствием фермента для саморепликации.
Подобные промежуточные вирусоподобные образования ранее наблюдались в растениях, но теперь обнаружены и в животных, включая человека. Влияние этих вироидов на здоровье человека пока неясно, но есть предположения о возможном воздействии на генетическую активность, сообщает МедиаПоток.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей
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Международная группа ученых открыла новое месторождение окаменелостей мирового значения
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