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Гастроэнтеролог Харитонов подчеркнул важность эффективности гастропротекторов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:19

Гастроэнтеролог Харитонов подчеркнул важность эффективности гастропротекторов

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Андрей Харитонов отметил, что определенные пациенты, находящиеся в группе риска, могут получить пользу от назначения гастропротекторов, особенно при приеме определенных лекарств, чтобы снизить вероятность желудочно-кишечных кровотечений. Харитонов подчеркнул необходимость оценки факторов риска перед назначением гастропротекторов, включая возраст, комбинацию лекарств и наличие язвенной болезни, сообщает RT.

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