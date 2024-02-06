Гастроэнтеролог Харитонов подчеркнул важность эффективности гастропротекторов

Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, проведенное специалистами из Испании и Франции, обнаружило связь между временем приема пищи и риском развития диабета. Более 100 тысяч добровольцев, преимущественно женщин, участвовали в эксперименте, в течение двух лет заполняя онлайн-анкеты о своем питании.