Гастроэнтеролог Харитонов подчеркнул важность эффективности гастропротекторов

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Андрей Харитонов отметил, что определенные пациенты, находящиеся в группе риска, могут получить пользу от назначения гастропротекторов, особенно при приеме определенных лекарств, чтобы снизить вероятность желудочно-кишечных кровотечений. Харитонов подчеркнул необходимость оценки факторов риска перед назначением гастропротекторов, включая возраст, комбинацию лекарств и наличие язвенной болезни, сообщает RT.
Ученые из США впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода
Открытие было сделано в древнем рифтовом озере в Нью-Брансуике, Канада. Растение, похожее на гигантский ершик, было найдено в иловых отложениях, сохранившись на протяжении 359-347 миллионов лет.
В Японии с 20 февраля будут ужесточены меры с ценами на нефть из России
Потолок цен был утвержден странами G7.
Ученые сообщают, что ранний завтрак снижает риск развития диабета
Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, проведенное специалистами из Испании и Франции, обнаружило связь между временем приема пищи и риском развития диабета. Более 100 тысяч добровольцев, преимущественно женщин, участвовали в эксперименте, в течение двух лет заполняя онлайн-анкеты о своем питании.
Ученые назвали способы эффективного снижения давления при артериальной гипертензии
Ученые из Ганноверской медицинской школы подвели итоги исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res), о методах снижения давления при артериальной гипертензии. Мета-анализ 24 исследований выявил эффективные подходы к лечению резистентной формы гипертензии.