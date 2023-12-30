Гастроэнтеролог Хо из университета Западного Сиднея поделился выводами о влиянии алкоголя на пищеварение

Винсент Хо утверждает, что некоторые виды алкоголя могут замедлять движение пищи в кишечнике, что приводит к появлению запоров и вздутого живота. По его словам, пиво и вино могут ускорять прохождение пищи, вызывая диарею, в то время как виски и водка, наоборот, могут замедлять процесс, вызывая запоры.
При злоупотреблении алкоголем развивается нарушение регулярного опорожнения кишечника, что приводит к увеличению объема брюшной полости. Он также предупреждает о возможных проблемах с пищеварением при одновременном употреблении алкоголя и кофеина. Рекомендации врача включают употребление достаточного количества фруктов и овощей, богатых клетчаткой, а также гастроэнтеролог подчеркивает важность употребления достаточного количества воды для поддержания здоровья пищеварительной системы, сообщает Газета.Ру.
Индийские ученые обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза
Ученые Индийского института науки обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза, инфекционного заболевания, вызванного микобактериями группы Mycobacterium Tuberculosis (Mtb). Результаты исследования, опубликованные в Science Advances, раскрывают, как Mtb может долговременно выживать в организме, оставаясь невидимым для иммунной системы десятилетиями.
В Аргентине зафиксирован первый случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом с 1996 года
ВОЗ сообщает, что речь идет о редком вирусном заболевании, передающемся комарами, и группа риска включает людей, участвующих в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где активны вспышки заболеваний среди животных.
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость с кодом CVE-2023-38606, представляющая собой неиспользуемую аппаратную функцию, вероятно, предназначенную для тестирования или отладки. Обнаружение произошло благодаря исследованиям "Лаборатории Касперского".
Создана технология беспроводной связи через видимый свет
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