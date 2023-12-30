Гастроэнтеролог Хо из университета Западного Сиднея поделился выводами о влиянии алкоголя на пищеварение

Винсент Хо утверждает, что некоторые виды алкоголя могут замедлять движение пищи в кишечнике, что приводит к появлению запоров и вздутого живота. По его словам, пиво и вино могут ускорять прохождение пищи, вызывая диарею, в то время как виски и водка, наоборот, могут замедлять процесс, вызывая запоры.

При злоупотреблении алкоголем развивается нарушение регулярного опорожнения кишечника, что приводит к увеличению объема брюшной полости. Он также предупреждает о возможных проблемах с пищеварением при одновременном употреблении алкоголя и кофеина. Рекомендации врача включают употребление достаточного количества фруктов и овощей, богатых клетчаткой, а также гастроэнтеролог подчеркивает важность употребления достаточного количества воды для поддержания здоровья пищеварительной системы, сообщает Газета.Ру.