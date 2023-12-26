Ученые выяснили, что запоры могут удвоить вероятность развития болезни Альцгеймера

Ученые выявили, что запоры могут удвоить вероятность развития болезни Альцгеймера, проведя исследование на гражданах Кореи и Японии. У мышей, испытывавших запор, также наблюдались признаки, связанные с развитием болезни. Профессор Ким Тэ поддержал концепцию "кишечник-мозг", подчеркивая влияние моторики кишечника на развитие болезни Альцгеймера, сообщает Комсомольская Правда.
Доктор Мясников предложил три правила для предотвращения запоров: уменьшение потребления высококалорийной и обработанной пищи, контроль над стрессом, и поддержание активного образа жизни. Он также подчеркнул важность потребления клетчатки из овощей и фруктов, а также регулярных походов в туалет. Лечебные методы, такие как слабительные, рекомендуется использовать с осторожностью, чтобы не нарушить нормальную работу кишечника.
FT сообщает о дефиците иранского шафрана из-за падения урожая
Изменение погоды и дефицит воды в Иране привели к сокращению урожая шафрана в области Хорасан. В этом году цена на пряность выросла до $1400 за килограмм внутри страны и до $1800 за границей.
Эксперимент, проведенный учеными из США, выявил опасность нахождения живых елок в квартире
Исследование, опубликованное в ScienceDirect, показало, что ели выделяют летучие вещества монотерпены, которые могут быть вредными для человека.
В России наблюдается значительный рост спроса на запчасти для китайских автомобилей
За текущий год общие продажи автозапчастей выросли на 16,5% по сравнению со вторым полугодием 2022 года. Лидерами продаж остаются традиционные "тяжеловесы" рынка, такие как Lada, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Ford.
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Согласно данным "Автостат Инфо", россияне в период с января по ноябрь текущего года приобрели 466,3 тыс. китайских легковых автомобилей на общую сумму 1,4 трлн рублей. Это составляет более половины общего оборота российского авторынка, который за тот же период достиг 2,5 трлн рублей.