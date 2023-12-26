Ученые выяснили, что запоры могут удвоить вероятность развития болезни Альцгеймера

Ученые выявили, что запоры могут удвоить вероятность развития болезни Альцгеймера, проведя исследование на гражданах Кореи и Японии. У мышей, испытывавших запор, также наблюдались признаки, связанные с развитием болезни. Профессор Ким Тэ поддержал концепцию "кишечник-мозг", подчеркивая влияние моторики кишечника на развитие болезни Альцгеймера, сообщает Комсомольская Правда.

Доктор Мясников предложил три правила для предотвращения запоров: уменьшение потребления высококалорийной и обработанной пищи, контроль над стрессом, и поддержание активного образа жизни. Он также подчеркнул важность потребления клетчатки из овощей и фруктов, а также регулярных походов в туалет. Лечебные методы, такие как слабительные, рекомендуется использовать с осторожностью, чтобы не нарушить нормальную работу кишечника.