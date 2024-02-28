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Сахарозаменитель трава-стевия попадает под запрет
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:01

Сахарозаменитель трава-стевия попадает под запрет

Сладкая трава стевия, популярная у адептов здорового питания и тех, кто не может употреблять сахар, попала под запрет в России из за несоответствия новым техрегламентам, сообщает "Деловой Петербург".

Также в запрещенный список, помимо популярного сахарозаменителя, попали и другие 18 добавок. Среди них муравьиная кислота, регулятор кислотности лактат аммония, ацетат аммония, краситель кантаксантин и др. Запрещение к использованию этих продуктов в отечественной пищевой промышленности вызвано новыми техрегламентами на пищевые добавки и ароматизаторы.



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