Сладкая трава стевия, популярная у адептов здорового питания и тех, кто не может употреблять сахар, попала под запрет в России из за несоответствия новым техрегламентам, сообщает "Деловой Петербург".
Также в запрещенный список, помимо популярного сахарозаменителя, попали и другие 18 добавок. Среди них муравьиная кислота, регулятор кислотности лактат аммония, ацетат аммония, краситель кантаксантин и др. Запрещение к использованию этих продуктов в отечественной пищевой промышленности вызвано новыми техрегламентами на пищевые добавки и ароматизаторы.
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