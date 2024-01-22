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Российская орбитальная станция (РОС) в ближайшее время планирует быть оборудована суперкомпьютером
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:47

Российская орбитальная станция (РОС) в ближайшее время планирует быть оборудована суперкомпьютером

По мнению главного конструктора проекта, Кожевникова, внедрение этой технологии значительно повысит эффективность орбитальных группировок. Суперкомпьютер на РОС будет обеспечивать моментальную обработку данных, поступающих от российских спутников.

Кожевников отметил, что такой высокотехнологичный компьютер снизит нагрузку на ученых, работающих на станции, и сэкономит энергию. Это также улучшит эффективность работы орбитальных спутников, которые в настоящее время ограничены в объеме данных, которые они могут обрабатывать и передавать на Землю.

В настоящий момент проект РОС ожидает одобрения вычислительной машины высокой мощности от Роскосмоса, и окончательное решение по этому вопросу ожидается в ближайший месяц, сообщает SM.News.

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