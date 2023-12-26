В 2023 году структура расходов россиян претерпела существенные изменения, выявленные в исследовании, проведенном НАФИ и компанией "Ингосстрах". Три основные статьи расходов, определяющие бюджет жителей страны, включают питание, одежду и обувь, а также транспорт и жилье.

Расходы на продукты питания занимают наибольшую долю и составляют в среднем 31% ежемесячного бюджета, с небольшим снижением по сравнению с предыдущим годом (35%). Второй по значимости пункт — приобретение одежды и обуви, с ростом до 15% от общих расходов. Третье место занимают траты на транспорт и жилье, составляя 11% бюджета, сообщает РБК.

Интересно, что опрос также выявил уменьшение расходов на образование и общепит. Расходы на медицину и здоровье остались стабильными на уровне 9%, а траты на досуг и культуру немного выросли до 8%. Заметно сократились расходы на образование, рестораны и кафе, с 16% в 2022 году до 8% в 2023 году. Эксперты связывают эти изменения с влиянием различных факторов, таких как инфляция в ключевых категориях, изменение поведенческих привычек населения и необходимость перераспределения средств для удовлетворения новых потребностей.

Директор стратегического анализа "Ингосстраха" Евгения Васильева отмечает, что за последний год россияне столкнулись с ростом первичных расходов по сравнению со второстепенными, что связано с изменением приоритетов и финансовых возможностей.