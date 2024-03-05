В США Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса представил доказательства получения семьей Байдена $1,3 млн от китайской фирмы. Комитет обеспокоен возможными последствиями выплат семье президента из-за рубежа для национальной безопасности и продолжает сенсационное расследование.
С 2015 по 2017 годы члены семьи президента США Джо Байдена и их компании получили переводы на сумму $1,3 миллиона со счетов, связанных с Робом Уокером, партнером семьи Байдена, говорится в документе Комитета.
Так, 1 марта 2017 года компания Уокера получила $3 млн от китайской State Energy HK Limited, а на следующий день перевела еще $1,065 млн компании, связанной с Джеймсом Гиллиаром. Последний имеет деловые отношения с семьей президента. Ранее в американских СМИ публиковались данные из ноутбука, принадлежащего Хантеру Байдену, сыну президента США, указывающие на возможную связь с украинской энергетической компанией Burisma Holdings.
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