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Расследование против семьи Байдена указывает на сомнительные бизнес-связи
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:42

Расследование против семьи Байдена указывает на сомнительные бизнес-связи

В США Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса представил доказательства получения семьей Байдена $1,3 млн от китайской фирмы. Комитет обеспокоен возможными последствиями выплат семье президента из-за рубежа для национальной безопасности и продолжает сенсационное расследование.

С 2015 по 2017 годы члены семьи президента США Джо Байдена и их компании получили переводы на сумму $1,3 миллиона со счетов, связанных с Робом Уокером, партнером семьи Байдена, говорится в документе Комитета.

Так, 1 марта 2017 года компания Уокера получила $3 млн от китайской State Energy HK Limited, а на следующий день перевела еще $1,065 млн компании, связанной с Джеймсом Гиллиаром. Последний имеет деловые отношения с семьей президента. Ранее в американских СМИ публиковались данные из ноутбука, принадлежащего Хантеру Байдену, сыну президента США, указывающие на возможную связь с украинской энергетической компанией Burisma Holdings.



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