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Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров из-за давления Лондона
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:06

Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров из-за давления Лондона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Киева не согласны продолжить переговоры в столице Турции из-за прямого давления Британии.

По его словам, все знают, что документ был фактически парафирован. И всем известно из слов участников этих переговоров со стороны Украины, что стало причиной отказа властей Киева от их продолжения.

"Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное — это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники", — заявил официальный представитель Кремля.

Как сообщают РИА Новости, так Песков ответил журналистам на вопрос: правда, что после саммита в Стамбуле в 2022 году Москва выдвинула новые требования Киеву, на которые Украина не согласилась.

Фото: kremlin.ru/пресс-служба Президента России ( Creative Commons Attribution 4.0 License).

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