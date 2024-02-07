Врачи сообщили, как можно проверить свое здоровье на лестнице

Согласно объяснению врачей, некоторые заболевания, такие как травма мениска или сердечная недостаточность, могут быть диагностированы с помощью этого "лестничного" теста. При подъеме по ступенькам возможны симптомы, указывающие на эти проблемы: например, раздвоение в глазах при спуске может свидетельствовать о поражении верхней косой мышцы глаза, а боль в ноге при спуске или подъеме может быть связана с повреждением мениска.

Рекомендации врачей включают проведение дополнительных обследований, таких как исследование коленного сустава или ЭКГ, для точного выявления проблем и назначения соответствующего лечения, сообщает МедиаПоток.