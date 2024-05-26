В Технологическом институте Джорджии разработали инновационную методику защиты материалов от бактериальных инфекций без применения химикатов и антибиотиков. С использованием электрохимического процесса и ионов меди ученые создали бактерицидную поверхность нержавеющей стали с наноразмерными игольчатыми структурами, способными проникать и повреждать клеточные мембраны бактерий.
Этот материал предлагает эффективную защиту от поверхностного загрязнения, снижая потребность в химических средствах в больницах, кухнях и других местах с высоким риском заражения.
Нержавеющая сталь нового поколения может быть использована для производства медицинских инструментов, дверных ручек, лестничных перил и раковин, обеспечивая долгосрочную защиту от бактериальных угроз, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Yapparina (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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