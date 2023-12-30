США провели авиаудары по позициям шиитского движения в Сирии: более 20 погибших

В результате серии авиаударов ВВС США по позициям шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" в Сирии, сообщается о более чем 20 погибших среди шиитских бойцов. Количество жертв может увеличиться, поскольку несколько тяжелораненых уже доставлены в госпиталь. Атаки произошли в ответ на ракетные обстрелы, совершенные проиранскими силами 29 декабря по американским базам в Сирии и Ираке.
ВВС США нанесли девять атак на лагеря этих сил в городе Бу-Кемаль на границе с Ираком. Авиаудары были направлены на объекты в Сирии, контролируемые Корпусом стражей исламской революции — элитными частями иранских вооруженных сил.
В ответ шиитские формирования заявили о намерении продолжать удары по американским базам в обеих странах, обвинив США в военной помощи израильским оккупантам и убийствах мирных жителей в Газе и Южном Ливане.
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