Идущий на новый президентский срок престарелый президент США Джо Байден, продолжает регулярно оказываться в неловких ситуациях. В очередной раз это произошло в штате Колорадо в академии ВВС США, где на церемонии вручения дипломов выпускникам он сказал: "Я выгляжу на 40. Мне и есть 40. Только умножьте это сорок раз на 2".
На видео глава Белого дома с микрофоном руках прохаживается перед слушателями и пытается шутить, впрочем судя по кадрам, рассмешить их ему удаётся.
Оговорки и неудачные шутки президента Джо Байдена стали уже недоброй традицией. Во время одной из своих недавних поездок на оружейное производство в США, Байден пошутил, про то, что может уничтожить весь мир.
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