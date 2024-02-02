Идущий на новый президентский срок престарелый президент США Джо Байден, продолжает регулярно оказываться в неловких ситуациях. В очередной раз это произошло в штате Колорадо в академии ВВС США, где на церемонии вручения дипломов выпускникам он сказал: "Я выгляжу на 40. Мне и есть 40. Только умножьте это сорок раз на 2".

На видео глава Белого дома с микрофоном руках прохаживается перед слушателями и пытается шутить, впрочем судя по кадрам, рассмешить их ему удаётся.

Оговорки и неудачные шутки президента Джо Байдена стали уже недоброй традицией. Во время одной из своих недавних поездок на оружейное производство в США, Байден пошутил, про то, что может уничтожить весь мир.