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Бизнесмену Фомину грозит 15 лет за дачу взятки замминистру обороны РФ
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:27

Бизнесмену Фомину грозит 15 лет за дачу взятки замминистру обороны РФ

Бизнесмену Александру Фомину могут дать 15 лет заключения в колонии за то, что он дал взятку замминистру обороны России Тимуру Иванову. Причем самому заместителю главы ведомства грозит такой же срок.

Telegram-канал РИА Новости сообщает, что предприниматель обвиняется по части 5 статьи 291 — дача взятки в особо крупном размере.

За это по закону лишают свободы на срок от 8 до 15 лет.

Фото: Антон Самарский, commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution 3.0Unported license).

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