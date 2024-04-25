Бизнесмену Александру Фомину могут дать 15 лет заключения в колонии за то, что он дал взятку замминистру обороны России Тимуру Иванову. Причем самому заместителю главы ведомства грозит такой же срок.

Telegram-канал РИА Новости сообщает, что предприниматель обвиняется по части 5 статьи 291 — дача взятки в особо крупном размере.

За это по закону лишают свободы на срок от 8 до 15 лет.

Фото: Антон Самарский, commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution 3.0Unported license).