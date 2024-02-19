За вечер воскресенья в Газе погибло более 70 человек

В ходе израильских обстрелов было убито более 70 человек. За вечер воскресенья десятки палестинцев в зоне сектора Газа были убиты и похоронены под обстрелами со стороны армии Израиля.

Нусейрат, Зувайда и Дейр-эль-Балах - именно в этих районах, являющихся лагерями беженцев, зафиксировано наибольшее количество убитых, среди пострадавших присутствуют женщины и дети.

По предварительным данным, 16 тел были доставлены в больницу после непосредственной бомбардировки сектора Газа израильскими вооруженными силами. Пять убитых детей были извлечены из под завалов.