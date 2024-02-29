Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге

Опубликовав статью в Swiss Journal of Palaeontology, ученые описали местонахождение и состояние ископаемого, а также провели сравнение с современными видами кальмаров-вампиров.

Кальмары-вампиры, относящиеся к вампироморфам, представляют собой тип головоногих моллюсков, ближе всего связанных с осьминогами. Известны своими биолюминесцентными органами и длинными втягивающимися нитями.

Исследователи также провели анализ окаменелых останков другого вампироморфа, найденных в Башараже в 2022 году, и датировали их ранней юрой, назвав новый вид Simoniteuthis michaelyi.

Окаменелость обнаружена в отличном состоянии, представляя собой полный экземпляр кальмара-вампира. Находка уникальна тем, что существо умерло во время приема пищи, поглощая двух маленьких рыбок. Исследователи подчеркивают исключительное качество сохранности окаменелости, что позволило детально изучить структуры мягких тканей.

Предыдущие исследования показывают, что вампироморфы обитали в мелководных районах у острова, располагавшегося в сердце материковой Европы. Уникальные условия момента гибели существа, включая низкое содержание кислорода в воде, способствовали его исключительной сохранности на морском дне, сообщает Planet Today.