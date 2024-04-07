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Житель США побил мировой рекорд, выполнив 26 100 приседаний
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:26

Житель США побил мировой рекорд, выполнив 26 100 приседаний

Житель Иллинойса Тони Пираньо из города Декатур выполнил 26 100 приседаний за 24 часа, чтобы установить новый рекорд Гиннесса и собрать деньги на благотворительность.

Тони Пираньо из Декатура стремился побить рекорд в 25 000 приседаний за 24 часа, установленный в 2020 году жителем Род-Айленда Джо Ревердесом. Пираньо превзошел результат Ревердеса, а также свою собственную цель в 26 000 приседаний, но видеозапись его попытки все еще должна быть рассмотрена Гиннессом для официальной сертификации.

Он начал выполнять приседания в 5 утра в четверг и завершил попытку в 5 утра в пятницу. После каждого комплекта из 22 приседаний он брал перерыв на 30 секунд, с некоторыми более длительными перерывами, чтобы сохранить энергию на длительное время.

Попытка установить рекорд позволила собрать средства для Центра горизонта округа Марион в Декатуре и Маунт-Зайон, который предоставляет жилье, возможности для трудоустройства и другие ресурсы для взрослых с нарушениями развития.

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