Акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве и продлится до 25 февраля

По инициативе мэра и правительства города, жители могут сдать свои новогодние деревья без украшений и мишуры в специальные пункты приема, распределенные по всем округам столицы. Принимаются ели, сосны и пихты, которые будут направлены на переработку в щепу. Этот материал используется для благоустройства улиц, создания экологических троп и обустройства вольеров для животных.
Акция проводится ежегодно с 2016 года с целью грамотной утилизации новогодних деревьев и привлечения внимания к теме раздельного сбора отходов. За период проведения акции москвичи уже сдали более 220 тысяч елок, сообщает РИА Новости.
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