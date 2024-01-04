Акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве и продлится до 25 февраля

По инициативе мэра и правительства города, жители могут сдать свои новогодние деревья без украшений и мишуры в специальные пункты приема, распределенные по всем округам столицы. Принимаются ели, сосны и пихты, которые будут направлены на переработку в щепу. Этот материал используется для благоустройства улиц, создания экологических троп и обустройства вольеров для животных.

Акция проводится ежегодно с 2016 года с целью грамотной утилизации новогодних деревьев и привлечения внимания к теме раздельного сбора отходов. За период проведения акции москвичи уже сдали более 220 тысяч елок, сообщает РИА Новости.